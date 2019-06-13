Диас о возможном бое Макгрегор - Уолберг

Новости спорта: Боец ММА Ник Диас раскритиковал бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора, который ранее бросил вызов киноактеру Марку Уолбергу.

"Зачем драться с кем-то, кто не умеет драться?! Что за хрень. Это всё равно что избивать соперника, находящегося в наручниках", — написал Диас в своём "инстаграме".

Напомним, ранее Макгрегор выразил готовность организовать бой певца Джастина Бибера и актёра Тома Круза.Тогда же он бросил вызов Уолбергу.

"И я бросаю вызов Марку Уолбергу на том же карде. Когда Марка Уолберга ещё знали под псевдонимом Марки Марк, я бы всё равно оторвал ему уши и забрал свои акции UFC", — написал Макгрегор в своём аккаунте в "Твиттере".

Ранее Макгрегор также вызывал звезду Голливуда на поединок, но пока бой так и не состоялся.