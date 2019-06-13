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Диас о возможном бое Макгрегор - Уолберг

Диас о возможном бое Макгрегор - Уолберг
18:47 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Боец ММА Ник Диас раскритиковал бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора, который ранее бросил вызов киноактеру Марку Уолбергу.

"Зачем драться с кем-то, кто не умеет драться?! Что за хрень. Это всё равно что избивать соперника, находящегося в наручниках", — написал Диас в своём "инстаграме".

Напомним, ранее Макгрегор выразил готовность организовать бой певца Джастина Бибера и актёра Тома Круза.Тогда же он бросил вызов Уолбергу.

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"И я бросаю вызов Марку Уолбергу на том же карде. Когда Марка Уолберга ещё знали под псевдонимом Марки Марк, я бы всё равно оторвал ему уши и забрал свои акции UFC", — написал Макгрегор в своём аккаунте в "Твиттере".

Ранее Макгрегор также вызывал звезду Голливуда на поединок, но пока бой так и не состоялся.

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MMA, Новости ММА, Конор Макгрегор, Ник Диас.
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