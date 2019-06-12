Отбор участников "Игр непокоренных-2020" будет проходить в трех городах Украины

Новости спорта: Отборочные соревнования в сборную команду Украины для участия в Invictus Game-2020 (Играх непокоренных) будут проходить в трех городах Украины: Львове, Одессе и Киеве.

Об этом сообщила глава Министерства по делам ветеранов Ирина Фриз в Facebook.

"Учитывая то, что отборочные соревнования в этом году пройдут во Львове - 6 июля, в Одессе - 13 июля, в Киеве - 20 июля, работы невероятно много. Поэтому, мы совместно с Stratcom Ukraine и "Вернись живым" заряжены на 100%", - написала Фриз.

Также она отметила, что началось первое заседание Оргкомитета по организации и обеспечению подготовки сборной команды Украины для участия в Invictus Game 2020 года, которые будут проходить в Гааге.

Игры непокоренных (Invictus Games) - это международные спортивные соревнования в паралимпийском стиле. В играх, основанных принцем Гарри, принимают участие раненые военнослужащие и связанные с ними ветераны в таких видах спорта, как баскетбол на колясках, волейбол сидя и гребля в зале

В этом году Министерство по делам ветеранов совместно с благотворительным фондом "Вернись живым" готовят национальную сборную ветеранов к участию в соревнованиях "Игры непокоренных" 2020 года.