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Нурмагомедов - Порье: дуэль взглядов (Видео)

Нурмагомедов - Порье: дуэль взглядов (Видео)
18:49 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье встретились лицом к лицу.

Российский боец UFC, чемпион организации Хабиб Нурмагомедов и временный чемпион UFC в лёгкой весовой категории Дастин Порье провели дуэль взглядов в преддверии титульного поединка, который пройдёт 7 сентября в Абу-Даби.

Посмотреть видео с дуэли взглядов можно в "твиттере" UFC Espanol.

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Нурмагомедов не выходил в октагон с октября 2018 года, когда досрочно победил экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Что касается Порье, то он минувший бой провёл в апреле 2019 года, победив решением судей чемпиона в полулёгком весе Макса Холлоуэя. На турнире в Абу-Даби ожидается также выступление ряда других россиян. В частности, речь идёт о Шамиле Абдурахимове, Зубайре Тухугове и Майрбеке Тайсумове.

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MMA, Новости ММА, Хабиб Нурмагомедов, Дастин Порье, Хабиб Нурмагомедов - Дастин Порье.
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