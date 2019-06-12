Нурмагомедов - Порье: дуэль взглядов (Видео)

Новости спорта: Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье встретились лицом к лицу.

Российский боец UFC, чемпион организации Хабиб Нурмагомедов и временный чемпион UFC в лёгкой весовой категории Дастин Порье провели дуэль взглядов в преддверии титульного поединка, который пройдёт 7 сентября в Абу-Даби.

Посмотреть видео с дуэли взглядов можно в "твиттере" UFC Espanol.

Нурмагомедов не выходил в октагон с октября 2018 года, когда досрочно победил экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Что касается Порье, то он минувший бой провёл в апреле 2019 года, победив решением судей чемпиона в полулёгком весе Макса Холлоуэя. На турнире в Абу-Даби ожидается также выступление ряда других россиян. В частности, речь идёт о Шамиле Абдурахимове, Зубайре Тухугове и Майрбеке Тайсумове.