Мужская сборная Украины по волейболу победила Чехию

Новости спорта: Подопечные Угиса Крастиньша сохраняют шансы на первое место в группе.

В Запорожье сегодня был сыгран матч пятого тура мужской турнира волейбольной «Золотой Евролиги» в группе С. Сборная Украины встречалась с командой Чехии.

Как и в первом поединке этих соперников, который состоялся в чешском городе Брно, стартовые две партии выиграли украинцы, причем с одинаковым счетом 25:20.

Но в отличие от той встречи далее события разворачивались уже по другому сценарию. Несмотря на то, что в составе сборной Украины из-за травмы отсутствовал ее капитан Олег Плотницкий, наши ребята лучше выглядели и в третьей партии, добившись уверенной победы 25:13.

Сборная Украины играла в таком составе: Максим Дрозд (набрал 6 очков), Владимир Ковальчук (1). Ян Ерещенко (11), Юрий Семенюк (7), Дмитрий Виецкий (12), Тимофей Полуян (4), Горден Брова (либеро) - стартовый. На замену выходил Владислав Диденко (0).

Еще в одном матче группы С сборная Беларуси в гостях победила Финляндию 3:0.

Золотая Евролига. Мужчины. 5-й тур

Группа С. 12 июня

Украина - Чехия

3:0 (25:20, 25:20, 25:13)

Финляндия - Беларусь

0:3 (22:25, 23:25, 20:25)

Турнирная таблица группы С после четвертого тура имеет такой вид:

1. Беларусь 5 матчей, 4 победы, 1 поражение, 12 очков, соотношение партий 13 - 5

2. Украина 5, 3, 2, 10, 12 - 7

3. Чехия 5, 3, 2, 8, 10 - 10

4. Финляндия 5, 0, 5, 0, 2 - 15

В заключительном туре 15 июня судьба первого места в группе С будет решаться в матче Украина - Беларусь. При этом нашу команду будет устраивать только победа со счетом 3:0 или 3:1.

Результаты и календарь всех игр украинских волейболистов в группе С «Золотой Евролиги»:

25 мая Финляндия - Украина 1:3

29 мая Чехия - Украина 3:2

1 июня Беларусь - Украина 3:1

8 июня Украина - Финляндия 3:0

12 июня Украина - Чехия 3:0

15 июня Украина - Беларусь