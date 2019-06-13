Порье - о предстоящем бое против Нурмагомедова

Новости спорта: Американец намерен поразить всех своей техникой и бойцовским интеллектом.

Временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье рассказал о предстоящем поединке против обладателя титула UFC Хабиба Нурмагомедова. Американский боец уважает своего соперника, однако хочет в конце вечера остаться единственным чемпионом в легкой весовой категории.

"В бою с Хабибом я буду оставаться самим собой. Я должен продемонстрировать всем, на что я способен. Как вы и сказали 27 человек пыталось одолеть его и 27 осталось ни с чем. Многие меня спрашивают о том, какие слабые стороны я вижу в Хабибе, где он делает ошибки. Я обсуждал это с тренерами. Чтобы мне быть сильным, ему не нужно быть слабым.

Мне не нужны огромные недостатки в технике соперника, я сам создам их с помощью своего давления, бойцовского интеллекта и опыта. Бой будет высококлассным. Есть два бойца из списка pound-for-pound. Один из них не знал поражений, оба чемпионы. Два чемпиона зайдут в октагон, только один выйдет", - заявил Порье на пресс-конференции UFC 242.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов встретится в поединке с Дастином Порье 7 сентябре в Абу-Даби, в рамках шоу UFC 242. Смотрите видео дуэли взглядов этих бойцов перед боем.