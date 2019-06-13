Скачать
Четверг, 13.06.2019
Сент-Луис впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли
Сент-Луис впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли
Назван состав сборной Украины по боксу на Европейские игры 2019
Назван состав сборной Украины по боксу на Европейские игры 2019
Луиш Каштру - главный тренер Шахтера
Луиш Каштру - главный тренер Шахтера
Далакян - Таворнхам: дуэль взглядов (Видео)
Далакян - Таворнхам: дуэль взглядов (Видео)

Порье - о предстоящем бое против Нурмагомедова

Порье - о предстоящем бое против Нурмагомедова
10:16 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости спорта: Американец намерен поразить всех своей техникой и бойцовским интеллектом.

Временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье рассказал о предстоящем поединке против обладателя титула UFC Хабиба Нурмагомедова. Американский боец уважает своего соперника, однако хочет в конце вечера остаться единственным чемпионом в легкой весовой категории.

"В бою с Хабибом я буду оставаться самим собой. Я должен продемонстрировать всем, на что я способен. Как вы и сказали 27 человек пыталось одолеть его и 27 осталось ни с чем. Многие меня спрашивают о том, какие слабые стороны я вижу в Хабибе, где он делает ошибки. Я обсуждал это с тренерами. Чтобы мне быть сильным, ему не нужно быть слабым.

Мне не нужны огромные недостатки в технике соперника, я сам создам их с помощью своего давления, бойцовского интеллекта и опыта. Бой будет высококлассным. Есть два бойца из списка pound-for-pound. Один из них не знал поражений, оба чемпионы. Два чемпиона зайдут в октагон, только один выйдет", - заявил Порье на пресс-конференции UFC 242.

Нурмагомедов - Порье: дуэль взглядов (Видео)

Напомним, Хабиб Нурмагомедов встретится в поединке с Дастином Порье 7 сентябре в Абу-Даби, в рамках шоу UFC 242. Смотрите видео дуэли взглядов этих бойцов перед боем.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, UFC, Новости бокса, Хабиб Нурмагомедов, Новости UFC, Дастин Порье.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Фьюри: Джошуа закончился
02 Цыганков побил уникальный рекорд Леоненко
03 Луиш Каштру: все о новом тренере Шахтера
04 Американка Шилдс может побить рекорд Ломаченко
05 Стало известно, почему Усик отказался от боя с Поветкиным
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь