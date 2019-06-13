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Крис Фрум пропустит Тур де Франс

Крис Фрум пропустит Тур де Франс
10:26 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Крис Фрум не сможет принять участие в многодневке "Тур де Франс" из-за перелома ноги.

Менеджер команды Ineos Дэвид Брэйлсфорд сообщил, что велогонщик Крис Фрум не сможет принять участие в многодневке "Тур де Франс". Спортсмен получил серьёзные травмы на гонке "Критериум Дофине".

"Он врезался в стену на высокой скорости. Скорая прибыла быстро и оказала первую помощь. Вертолёт доставит его в Лион или Сент-Этьенн.

Это очень серьёзный инцидент. Очевидно, что он не будет стартовать на „Тур де Франс“. Пройдёт немало времени, прежде чем он вернётся к гонкам", — приводит слова Брэйлсфорда The Guardian.

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По обновлённой информации, Крис сломал ногу. Фрум — четырёхкратный победитель "Тур де Франс", победитель "Джиро д'Италия" и "Вуэльты Испании", двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в индивидуальной гонке.

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Тур де Франс, Велоспорт, Новости велоспорта, Крис Фрум, Дэвид Брэйлсфорд.
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