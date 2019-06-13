На II Европейских играх Украину будут представлять 198 спортсменов

Новости спорта: 198 спортсменов будут представлять Украину на вторых Европейских играх, которые с 21 по 30 июня состоятся в Минске (Беларусь).

В отличие от I Европейских игр-2015 в Баку, на которых в течение 17 дней более 6000 атлетов соревновались за 253 комплекта наград в 30 спортивных дисциплинах, в Минске-2019 программа соревнований включает 10 дней и около 4000 атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 23 дисциплинах, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Соревнования в 8 видах спорта станут квалификационными на Игры XXXII Олимпиады-2020 в Токио.

Украинские спортсмены будут представлены во всех 15 видах спорта и 22 дисциплинах.

Отметим, что состав сборной Украины был сформирован с учетом полученных лицензий для участия в Играх, а также в соответствии с национальной системы отбора, предложений федераций по видам спорта и по итогам детального рассмотрения на заседании Рабочей группы совета по вопросам подготовки и участия спортсменов Украины в престижных международных соревнованиях.

Состав команды был утвержден Исполкомом Национального олимпийского комитета Украины.