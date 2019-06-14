Украинские лучницы завоевали олимпийские лицензии

Новости спорта: Женская сборная Украины по стрельбе из классического лука вышла в четвертьфинал чемпионата мира в Хертогенбоше (Голландия) и завоевала максимальную квоту на Олимпийские игры-2020.

В 1/8 финала Лидия Сиченикова, Вероника Марченко и Анастасия Павлова взяли верх над командой Швеции (5:3), завоевав максимальную квоту на Олимпийские игры 2020 года в Токио - выступят в командном турнире и получат три места в личном.

За место в полуфинале чемпионата мира украинки сойдутся 13 июня с китаянками.

Мужская сборная Украины (Алексей Гунбин, Юрий Гавелко, Виктор Рубан) после победы над россиянами (6:0) уступила в 1/8 финала голландцам (2:6).

В миксте Сиченикова и Гунбин вышли в 1/8 финала, победив испанцев (5:4). Следующий соперник - китайцы.