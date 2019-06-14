Скачать
Пятница, 14.06.2019
Азар: С детства мечтал играть за Реал
Азар: С детства мечтал играть за Реал
Ломаченко возглавляет рейтинг лучших боксеров по версии ESPN, Усик - шестой
Ломаченко возглавляет рейтинг лучших боксеров мира
Мбаппе возглавил рейтинг самых дорогих футболистов мира по версии CIES
Мбаппе возглавил рейтинг самых дорогих футболистов мира по версии CIES
Депортиво обыграл Малагу в первом полуфинальном матче за выход в Ла Лигу (Видео)
Депортиво обыграл Малагу в первом полуфинальном матче за выход в Ла Лигу (Видео)

Украинские лучницы завоевали олимпийские лицензии

Украинские лучницы завоевали олимпийские лицензии
03:59 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: НОК Украины

Новости спорта: Женская сборная Украины по стрельбе из классического лука вышла в четвертьфинал чемпионата мира в Хертогенбоше (Голландия) и завоевала максимальную квоту на Олимпийские игры-2020.

В 1/8 финала Лидия Сиченикова, Вероника Марченко и Анастасия Павлова взяли верх над командой Швеции (5:3), завоевав максимальную квоту на Олимпийские игры 2020 года в Токио - выступят в командном турнире и получат три места в личном.

За место в полуфинале чемпионата мира украинки сойдутся 13 июня с китаянками.

 Мужская сборная Украины (Алексей Гунбин, Юрий Гавелко, Виктор Рубан) после победы над россиянами (6:0) уступила в 1/8 финала голландцам (2:6).

Беленюк показал форму сборной Украины на II Европейские игры

В миксте Сиченикова и Гунбин вышли в 1/8 финала, победив испанцев (5:4). Следующий соперник - китайцы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Олимпийские игры, Стрельба из лука, Олимпиада-2020, Токио-2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Майк Тайсон рассказал, как поймал жену в постели с Брэдом Питтом
02 Свадьба Рамоса: кто приглашен
03 Фонсека хочет видеть в Роме перспективного бразильца Шахтера
04 Арум: Руис - хороший парень, но он не такого уровня боксер, как Кличко
05 УЕФА открыл дело из-за поведения болельщиков на матче Украина - Сербия
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь