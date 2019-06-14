Уайт рассказал, когда Макгрегор вернется в октагон

Новости спорта: Дана Уайт отметил, что экс-обладатель чемпионского титула в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор вскоре проведет свой следующий поединок.

Глава UFC Дана Уайт отметил, что экс-обладатель чемпионского титула в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор вскоре проведет свой следующий поединок.

"Макгрегор в данную секунду просто бездельничает. Мне кажется, он ожидает, как все закончится с этими парнями (имеется ввиду бой между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье UFC 242. - прим. ред.).

Мне кажется, он очень скоро вернется в октагон, уже в 2019 году", - приводит слова Даны BT Sport.

Ранее Тони Фергюсон в очередной раз вызвал на бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора.