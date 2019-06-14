Украинские легкоатлетки остались без медалей этапа Бриллиантовой лиги в Осло

Новости спорта: Из пяти легкоатлеток никто не сумел подобраться к пьедесталу в Норвегии.

Не лучшим образом украинские легкоатлетки выступили на пятом этапе Бриллиантовой лиги в Осло.

Самое большое представительство у нас было в секторе для прыжков в высоту, где выступило трое украинок - Ярослава Магучих стала последней с результатом 1,85 м, Ирина Геращенко и Юлия Левченко остановились на 1,94 м, но бронзовую медаль проиграли по количеству попыток на предыдущих высотах. В итоге Геращенко стала пятой, а Юлия Левченко (для которой 1,94 м стало лучшим результатом сезона), стала шестой.

Еще два шестых места у наших спортсменок было в других дисциплинах - шестой стала Анна Ярощук-Рыжикова в беге на 400 метров с барьерами, а также в тройном прыжке Ольга Саладуха, для которой этот старт стал первым в сезоне. Ее результат - 14,30 м.

Напомним, Богдан Бондаренко стал первым на прошлом этапе Бриллиантовой лиги в Риме