Сестры Музычук потеряли шансы на победу в турнире претенденток-2019

Новости спорта: В двенадцатом туре Мария Музычук проиграла Валентине Гуниной, а Анна Музычук победила Екатерину Лагно.

В Казани продолжается турнир претенденток на матч за звание чемпиона мира среди женщин по шахматам. После партий 12-го тура украинские шахматистки Мария и Анна Музычук потеряли все шансы на победу в турнире.

В двенадцатом туре Анна Музычук победила россиянку Екатерину Лагно, а Мария Музычук уступила Валентине Гуниной из России.

После 12-и туров у Марии Музычук осталось 5,5 очков, она разделяет 4-е место с еще тремя шахматистками. А вот Анна Музычук набрала 6,5 очков и вышла на чистое второе место. Однако, она уже не сможет обойти лидера Александру Горячкину (Россия), у которой 9 очков и которая досрочно выиграла турнир.

Таким образом, Горячкина сыграет с действующей чемпионкой мира Ю Веньюн. Призовой фонд чемпионского матча с Ю Веньюн - 500 тысяч евро.