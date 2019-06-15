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Ливач получила награду лучшей спортсменки месяца в Украине

Ливач получила награду лучшей спортсменки месяца в Украине
15:07 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: НОК Украины

Новости спорта: Национальный олимпийский комитетет наградил на базе в Конче-Заспе лучшую спортсменку апреля Оксану Ливач, которая стала чемпионкой Европы по спортивной борьбе.

Награду лучшая спортсменка месяца получила в присутствии партнеров по сборной, которая на днях отправится в Минск для участия во II Европейских играх.

Президент НОК Сергей Бубка поблагодарил борчиху за достойное выступление и пожелал вновь покорить спортивную Европу на Играх в Минске.

Напомним, на чемпионате Европы по спортивной борьбе Оксана Ливач победила в весовой категории до 50 кг. Золотой триумф 21-летней борчихи в Бухаресте стал первым на "взрослом" уровне. Кроме того, Оксана стала самой молодой чемпионкой Европы среди украинок.

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Свои награды получили и тренеры-лауреаты спортивного месяца - наставник сборной по женской борьбе Владимир Евонов, личный тренер Оксаны Андрей Стадник, а также президент Ассоциации спортивной борьбы Украины Олег Кравченко.

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НОК Украины, Оксана Ливач, Спортивная борьба.
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