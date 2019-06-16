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Украинские синхронистки выиграли еще три "золота" в Суперфинале Мировой серии

Украинские синхронистки выиграли еще три "золота" в Суперфинале Мировой серии
09:46 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: НОК Украины

Новости спорта: В заключительный день Суперфинала Мировой серии по артистическому плаванию в Будапеште (Венгрия) прошли соревнования в произвольных программах во всех дисциплин

Украинки Марта Федина и Анастасия Савчук с результатом 93,9000 балла одержали уверенную победу среди дуэтов, опередив в споре за "золото" итальянскую пару Линда Черрути - Констанца Ферро (90,8333) и испанский тандем Она Карбонель - Паула Рамирез (90,4667), сообщает Укринформ.

Украинские синхронистки также заняли первое место в групповых выступлениях, а Марта Федина выиграла "золото" в сольной программе (93,4667). Второе место заняла Жаклин Симоно из Канады (90,2333), "бронза" досталась испанке Ирис Тио (87,4667).

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Как сообщалось, в первый день Суперфинала Мировой серии украинки завоевали два "золота" и одно "серебро" в технических программах.

 

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Анастасия Савчук, Синхронное плавание, Марта Федина, Артичтическое плавание.
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