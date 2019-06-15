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Сборная Украины U20 - чемпион мира по футболу

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Сборная Украины U20 - чемпион мира по футболу
20:56 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Украинским футболистам удалось покорить историческое достижение.

Сборная Украины U-20 в финале чемпионата мира встречалась с Южной Кореей. И одержала победу со счетом 3:1.

Корейцы открыли счет на 5-й минуте, Ли Кан Ин реализовал пенальти. Это произошло после того, как арбитр воспользовался системой VAR.

Впрочем, Владиславу Супряге на 34-й минуте удалось сравнять счет, а на 52-й минуте оформить дубль.

На 89-й минуте рейд от Цитаишвили увенчался голом для сборной Украины. Игрок Динамо поставил точку в историческом финале.

Гол Ли Кан Ин (Южная Корея, 5 мин)

Гол Супряга (Сборная Украины, 34 мин)

Гол Супряга (Сборная Украины, 52 мин)

Напомним, это впервые в истории футбольная сборная Украины стала чемпионом мира. К слову, сборная Южной Кореи могла стать первой сборной из Азии, которой удалось бы завоевать Мундиаль.

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