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Суббота, 15.06.2019
Украина - Южная Корея: стартовые составы финала ЧМ-2019 U-20
Украина - Южная Корея: стартовые составы финала ЧМ-2019 U-20
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Украина U-20 - Южная Корея U-20: онлайн-трансляция финала ЧМ-2019

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Украина U-20 - Южная Корея U-20: онлайн-трансляция финала ЧМ-2019
18:39 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Прямая трансляция финального поединка чемпионата мира по футболу среди команд U-20.

Сегодня, 15 июня в Лодзи на стадионе Видзев состоится финальный поединок чемпионата мира среди молодежный сборных U-20. Обе команды впервые в своей истории оспорят звание сильнейших на планете в вековой категории футболистов до 20 лет.

УКРАИНА 1:1 ЮЖНАЯ КОРЕЯ

Голы: Супряга 35 - Kangin Ли 5

ПЕРЕРЫВ

45+4 Первый тайм окончен.

45+2 - Опасный удар издалека от корейцев, но выше ворот Лунина.

45' - Арбитр добавил 4 минуты.

38' - Корниенко (Украина) не смог сделать точный пас. Защитник перехватил мяч.

35' - ГОЛ! Владислав Супряга (Украина) оказался в нужном месте в нужное время и, получив мяч на подборе в штрафной, пробил низом в левый угол ворот. Счет 1:1.

16' - Украинцы подали 2 угловых подряд, но до опасных моментов дело не дошло.

11' - Gwangyeon Ли хорошо среагировал на дальний штрафной удар, который исполнил Сергей Булеца (Украина). Мяч летел точно в левый угол ворот, но голкипер спас свою команду.

Ji-Sol Lee (Южная Корея) совершил подкат прямо сопернику в ноги. Арбитр заметил и свистнул фол. Штрафной удар пробьет Украина.

7' - Неудачный пас почти через все поле. Владислав Supriaga (Украина) делает все возможное, дабы зацепиться за мяч, но не в этот раз. Мяч покинул пределы поля. Южная Корея введет мяч в игру ударом от ворот.

5' - ГОЛ! Kangin Ли (Южная Корея) выиграл битву характеров и уверенно переиграл Андрей Lunin, мощно пробив пенальти в правый нижний угол.

4' - После просмотра эпизода - ПЕНАЛЬТИ получает Южная Корея!

3' - Переыв в игре, и Ismail Elfath, кажется, получил подсказку в ухо от помощников. Он идет пересматривать эпизод на видео! Южная Корея может получить одиннадцатиметровый!

2' - Se-yun Ким (Южная Корея) грубо сыграл. Ismail Elfath заметил это и засвистел.

19:00 МАТЧ НАЧАЛСЯ

Лодзь, стадион "Видзев"

18:56 Звучит гимн Украины.

СОСТАВЫ КОМАНД

Украина: Лунин, Бондарь, Сафронов, Цитаишвили, Хахлев, Корниенко, Булеца, Супряга, Бескоровайный, Дришлюк, Конопля.

Запасные: Веремиенко, Чех, Кучерук, Сикан, Мусолитин, Устименко, Снурницын, Ризнык, Кащук.

Южная Корея: Lee Gwangyeon, Hwang Taehyeon, Lee Jaeik, Lee Jisol, Kim Hyunwoo, Kim Jungmin, Oh Sehun, Le Kangin, Cho Youngwook, Choi Jun, Kim Seyun.

Запасные: Jeon Sejin, Lee Kyuhyuk,Um Wonsang, Park Jimin, Go Jaehyeon, Park Taejun, Jeong Hojin, Kim Jusung, Lee Sangjun, Choi Minhsoo.

Украина - Южная Корея: прогноз букмекеров на финал ЧМ-2019 U-20

В финале чемпионата украинцам придется немного тяжелее. Денис Попов, который получил травму в матче с Колумбией, все же смог выйти на поле в полуфинале с Италией. Но там он заработал две желтые карточки и не сможет помочь своей команде в финале.

Рейтинг ФИФА: Украина поднялась на 3 позиции

Сборная Южной Кореи может стать первым чемпионом мира среди 20-летних из Азии. Кроме того, ранее никогда ни одна мужская сборная из этой страны не побеждала в мировых первенствах, а вот девушки (U-17) стали лучшими в мире в 2010 году.

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Сборная Украины, Сборная Южной Кореи, Сборная Украины U-20, ЧМ-2019 U-20.
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