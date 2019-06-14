Украина - Южная Корея: прогноз букмекеров на финал ЧМ-2019 U-20

Новости спорта: В субботу, 15 июня, в польском городе Лодзь состоится финальный поединок чемпионата мира по футболу среди юношеский сборных до 20-ти лет Украина - Южная Корея.

Букмекеры в этом поединке отдают небольшое предпочтение нашим соотечественникам.

Лидер букмекерского дела - контора William Hill победу украинских футболистов оценивает коэффициентом 2,30, ничью - 2,75, успех корейцев - 3,10.

На пути к решающему матчу мирового первенства подопечные Александра Петракова одержали пять побед и одну встречу свели вничью На групповом этапе наша команда одолела США (2:1) и Катар (1:0) и сыграла 0:0 с Нигерией. В 1/8 финала "сине-желтые" разгромили Панаму (4:1), а далее побеждали со счетом 1:0: в 1/4-й - Колумбию, в полуфинале - Италию.

Футболисты Республики Корея U20, которые также впервые выступят в финале мировых чемпионатов, имеют перед решающей игрой пять побед (одну - в серии пенальти) и поражение. На групповом этапе команда сыграла так: с Португпалией - 0:1, с ЮАР - 1:0, с Аргентиной - 2:1. В 1/8 финала корейцы обыграли Японию - 1:0, в 1/4-й Сенегал - 3:3 (пенальти - 3:2), в 1/2-й оставили за бортом Эквадор - 1:0.

Характерно, что сборные Украины и Республики Корея U-20 уже встречались между собой. Произошло это в марте нынешнего года на тренировочном сборе в Испании. Тогда со счетом 1:0 победила наша команда (гол - Сергей Булеца).

Завтрашний финальный поединок ЧМ-2019 в Лодзи будет обслуживать судейская бригада из США. Главный арбитр - 37-летний Исмаил Ельфатх. На линиях ему будут помогать Кайл Аткинс и Кори Паркер. В роли четвертого рефери выступит Абделькадер Зитуни с Таити.

Поединок, который начнется в 19.00 по киевскому времени, в прямом эфире его покажет телеканал “UA:Перший”.