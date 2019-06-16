Гандбол. Сегодня Украина сыграет с Черногорией в отборе на чемпионат Европы

"Сине-желтые" в Подгорице сыграют с командой Черногории. Сборной Украины для выхода на Евро-2020 нужна победа или ничья, Черногорию устроит только победа.
В другом матче 8-й отборочной группы чемпион мира Дания сойдется с Фарерскими островами.
В предыдущих турах украинцы проиграли датчанам (24:30, 30:33), победили Черногорию (29:24) и дважды Фарерские острова (30:19, 27:26).
Турнирное положение после 5-ти туров: Дания - 8 очков, Украина - 6, Черногория - 5, Фарерские острова - 1. На чемпионат Европы выйдут по две первые команды каждой из 8-ми отборочных групп, а также четыре лучшие команды, занявшие третьи места.