Гандбол. Сегодня Украина сыграет с Черногорией в отборе на чемпионат Европы

Новости спорта: Мужская сборная Украины по гандболу в воскресенье, 16 июня, проведет заключительный, шестой матч квалификации чемпионата Европы-2020.

"Сине-желтые" в Подгорице сыграют с командой Черногории. Сборной Украины для выхода на Евро-2020 нужна победа или ничья, Черногорию устроит только победа.

В другом матче 8-й отборочной группы чемпион мира Дания сойдется с Фарерскими островами.

В предыдущих турах украинцы проиграли датчанам (24:30, 30:33), победили Черногорию (29:24) и дважды Фарерские острова (30:19, 27:26).

Турнирное положение после 5-ти туров: Дания - 8 очков, Украина - 6, Черногория - 5, Фарерские острова - 1. На чемпионат Европы выйдут по две первые команды каждой из 8-ми отборочных групп, а также четыре лучшие команды, занявшие третьи места.