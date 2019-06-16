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Гандбол. Сегодня Украина сыграет с Черногорией в отборе на чемпионат Европы

Гандбол. Сегодня Украина сыграет с Черногорией в отборе на чемпионат Европы
10:12 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФГУ

Новости спорта: Мужская сборная Украины по гандболу в воскресенье, 16 июня, проведет заключительный, шестой матч квалификации чемпионата Европы-2020.

"Сине-желтые" в Подгорице сыграют с командой Черногории. Сборной Украины для выхода на Евро-2020 нужна победа или ничья, Черногорию устроит только победа.

В другом матче 8-й отборочной группы чемпион мира Дания сойдется с Фарерскими островами.

В предыдущих турах украинцы проиграли датчанам (24:30, 30:33), победили Черногорию (29:24) и дважды Фарерские острова (30:19, 27:26).

Украина уступила чемпионам мира по гандболу в отборе на Евро-2020

Турнирное положение после 5-ти туров: Дания - 8 очков, Украина - 6, Черногория - 5, Фарерские острова - 1. На чемпионат Европы выйдут по две первые команды каждой из 8-ми отборочных групп, а также четыре лучшие команды, занявшие третьи места.

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Гандбол, Новости гандбола, Сборная Украины по гандболу.
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