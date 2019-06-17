Уайт о Макгрегоре: Сложно заставить богатых драться в октагоне

Новости спорта: Президент UFC Дэна Уайт намекнул на то, что бывший чемпион организации ирландский боец ММА Конор Макгрегор не планирует возвращаться в октагон.

Ранее Уайт неоднократно говорил, что ведёт переговоры с Макгрегором о следующем поединке.

"Посмотрим, что будет дальше с Конором, чего он сам хочет делать. Конор богат, очень богат. Сложно заставить богатых парней драться в октагоне", — приводит слова Уайта MMA News.

Напомним, Макгрегор в последний раз дрался в ММА в октябре 2018 года. Тогда он уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову. После поединка началась массовая драка, из-за чего обоих бойцов дисквалифицировали на длительные сроки. Далее Макгрегор объявил об уходе из ММА, но затем неоднократно намекал на скорое возвращение.