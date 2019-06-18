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Дэна Уайт подписал контракт на 10 лет с UFC

Дэна Уайт подписал контракт на 10 лет с UFC
02:17 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Президент UFC Дэна Уайт сообщил, что подписал новый контракт с организацией. По словам Уайта, он сохранит за собой пост ещё в течение ближайших 10 лет.

"Очевидно, что я очень занят. Я только что подписал новый контракт на 10 лет с UFC. Готов вновь заняться каким-нибудь бизнесом с братьями Феритта.

Я слышал, что Лоренсо Фертита был в Нью-Йорке и подтвердил интерес к покупке команды НФЛ. Я слышал, что "Пантеры" и "Бронкос" свободны, возможно, "Чарджерс" выставят на продажу. Посмотрим, но если они решат купить команду, готов выступить партнёром", — цитирует Уайта MMA Insight.

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Также ранее Уайт заявил, что готов обсудить возможное проведение боя между канадским певцом Джастином Бибером и голливудским актёром Томом Крузом.

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MMA, UFC, Новости ММА, Дэна Уайт.
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