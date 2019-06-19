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Стало известно, как Макгрегор получил травму

Стало известно, как Макгрегор получил травму
00:33 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: В мае бывший чемпион UFC ирландский боец ММА Конор Макгрегор сообщил, что получил травму руки во время спарринга.

Тренер бойца Джон Кавана раскрыл подробности случившегося.

«Это случилось во время спарринга. Мы организовали хороший спарринг, Макгрегор ударил соперника в заднюю часть головы и повредил руку. Конор сходил к классному специалисту, сейчас он проходит лечение.

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Бой с Нэйтом Диасом? Мне всегда нравилась эта трилогия. Мне действительно интересно было бы посмотреть на Нэйта в таком поединке. Джастин Гэтжи напоминает мне его стиль. Он может выдержать огромное количество ударов и идти дальше.

Если честно, если Конор достаточно мотивирован и целеустремлён, он сможет драться с любым в UFC. Лично я бы хотел увидеть трилогию с Диасом», — сказал Кавана в эфире шоу Ариэля Хельвани.

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MMA, Новости ММА, Конор Макгрегор.
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