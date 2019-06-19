Стало известно, как Макгрегор получил травму

Тренер бойца Джон Кавана раскрыл подробности случившегося.
«Это случилось во время спарринга. Мы организовали хороший спарринг, Макгрегор ударил соперника в заднюю часть головы и повредил руку. Конор сходил к классному специалисту, сейчас он проходит лечение.
Бой с Нэйтом Диасом? Мне всегда нравилась эта трилогия. Мне действительно интересно было бы посмотреть на Нэйта в таком поединке. Джастин Гэтжи напоминает мне его стиль. Он может выдержать огромное количество ударов и идти дальше.
Если честно, если Конор достаточно мотивирован и целеустремлён, он сможет драться с любым в UFC. Лично я бы хотел увидеть трилогию с Диасом», — сказал Кавана в эфире шоу Ариэля Хельвани.