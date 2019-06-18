На шахматном турнире претенденток украинкам немного не хватало удачи

Новости спорта: Вот и закончился марафонский (как для женщин) турнир претенденток на звание чемпионки мира по шахматам в Казани.

У любителей и специалистов из Украины он вызвал двойные эмоции. Выступление сестер Музычук оказалось неплохим, но не идеальным. Анна на финише показала свой высокий класс и бойцовские качества.

После достаточно спокойных ничьих против китаянки Тань (белыми) и лидера турнира россиянки Александры Горякинои (черными) украинка сыграла решающую, как оказалось, партию за второе место с россиянкой Екатериной Лагно. Перед партией наша шахматистка отставала на пол-очка, поэтому ее устраивала только победа.

Екатерина выбрала черными острый вариант Яниша в испанской партии. Он стал неожиданным для львовянки, но не огорчил ее. Музычук играла уверенно и четко. Несколько не самых лучших ходов черных, и дальше игра уже пошла под диктовку Анны. Она предоставила сопернице урок стратегии на тему: атака по белым полям. Вполне заслуженная победа, и Музычук вышла на второе место, которое уже не уступила на финише.

На всякий случай она победила черными еще одну россиянку Валентину Гунину и уверенно сделала белыми ничью с Александрой Костенюк, которая гарантировала ей серебряную награду. Отметим, что в 8-ми партиях с россиянками украинка набрала 5,5 очка, не проиграв ни разу.До двенадцатого тура сестры шли почти все время параллельно. Но в дальнейшем их судьбы разошлись. Драматическая партии Марии с Гуниной (черные) стала для нее весьма несчастливой. Ситуация на шахматной доске менялась несколько раз. На 32-м ходу белые могли достичь выигрышного положения, был в запасе Музычук еще один ход, который оставлял им неплохие шансы на победу. Но вместо этого она выбрала продолжение, которое передавало инициативу сопернице. Впрочем, ничего страшного еще не было, однако Маричка упустила еще и шансы на ничью - обидное поражение.

Также неудачно сложилась ее партия черными с Костенюк. Полностью выровняв ситуацию, львовянка вдруг заиграла неуверено и впоследствии сложила оружие. В последнем туре, однако, украинка белыми в блестящем стиле разгромила победительницу турнира Горячкину. Это было единственное поражение россиянки.

Надо сказать, что в плане дебюта украинские сестры были подготовлены просто отлично. И в этом большая заслуга их тренера Павла Эльянова.

Итоги турнира: Горячкина - 9,5 очка из 14-ти, Анна Музычук - 8, Лагно и Тай - по 7, Мария Музычук и Нана Дзагнидзе (Грузия) - по 6,5, Костенюк - 6, Гунина - 5,5 очка .

Известно, что без определенной доли счастья победить в турнире трудно. Но Горячкина получила свое счастье сполна, она набрала примерно на полтора-два очка больше, чем была должна, учитывая позиции. А вот Анна Музычук наоборот в двух проигранных партиях должна была набирать минимум полтора очка. Но, не сложилось...

Теперь Горячкина сыграет с действующей чемпионкой мира Ю Веньюнь из Китая. Призовой фонд этого матча составит полмиллиона евро.