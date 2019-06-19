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Состав биатлонной сборной Украины на ЮОИ-2020

Состав биатлонной сборной Украины на ЮОИ-2020
15:44 Сегодня Телеграф Украинский биатлон

Новости спорта: На первый тренировочный сбор отправились пять девушек и пять юношей.

В январе 2020 года в швейцарской Лозанне состоятся III Юношеские Олимпийские Игры. И уже сейчас сформирована команда, которая будет представлять Украину на этом спортивном форуме. Более того, ребята уже начали подготовку к своей Олимпиаде.

Первый тренировочный сбор проходит в эстонском Отепяя и на него отправились такие спортсмены:

Девушки: Дарья Скрябина, Татьяна Продан, Алина Велигорская, Александра Усенко, Виктория Жуковская

Юноши: Степан Кинаш, Сергей Кришталь, Виталий Мандзын, Сергей Лютый, Богдан Потапенко.

На втором сборе, который начнется в июле в Раубичах, список спортсменов будет расширен до шести в каждой категории: к работе с командой присоединятся Руслана Ткаченко и Евгений Завада.

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Сборная Украины, Биатлон, Новости спорта, Новости биатлона.
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