Состав биатлонной сборной Украины на ЮОИ-2020

Новости спорта: На первый тренировочный сбор отправились пять девушек и пять юношей.

В январе 2020 года в швейцарской Лозанне состоятся III Юношеские Олимпийские Игры. И уже сейчас сформирована команда, которая будет представлять Украину на этом спортивном форуме. Более того, ребята уже начали подготовку к своей Олимпиаде.

Первый тренировочный сбор проходит в эстонском Отепяя и на него отправились такие спортсмены:

Девушки: Дарья Скрябина, Татьяна Продан, Алина Велигорская, Александра Усенко, Виктория Жуковская

Юноши: Степан Кинаш, Сергей Кришталь, Виталий Мандзын, Сергей Лютый, Богдан Потапенко.

На втором сборе, который начнется в июле в Раубичах, список спортсменов будет расширен до шести в каждой категории: к работе с командой присоединятся Руслана Ткаченко и Евгений Завада.

Ранее сообщалось, что IBU введет дополнительный этап Кубка мира.