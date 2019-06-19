Украинская грация Пограничная завоевала 3 медали в Корее

Новости спорта: С 18 по 19 июня в Корее прошел Международный турнир KOREA CUP SAMDASOO 2019.

Вице-чемпионка юношеской Олимпиады украинская грация Кристина Пограничная завоевала 3 медали на международном турнире KOREA CUP SAMDASOO 2019.

Соревнования по художественной гимнастике проходили в Республике Корея 18-19 июня. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гимнастики Украины.

Кристина Пограничная стала победительницей в упражнениях с обручем и булавами, поднялась на третью ступень пьедестала в упражнении с мячом и стала 5-й в упражнении с лентой. Таким образом, Кристина Пограничная привезет в Украину 2 “золота” и 1 “бронзу”.

Участие в соревнованиях также принимала призер чемпионатов Украины Анна Собещакова. Гимнастка показала 8-й результат в упражнениях с обручем и мячом, 9-й - в упражнении с булавами и 13-й - в упражнении с лентой.