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Все обладатели индивидуальных наград НХЛ по итогам сезона 2018-2019

Все обладатели индивидуальных наград НХЛ по итогам сезона 2018-2019
09:40 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Twitter

Новости спорта: В Лас-Вегасе завершилась церемония вручения призов НХЛ по итогам сезона-2018/19.

Лас-Вегасе прошла традиционная церемония вручения наград НХЛ. Лучших хоккеистов, тренеров, генеральных менеджеров, а также людей, которые с помощью хоккея помогали обществу награждали индивидуальными наградами.

Вашему вниманию весь список победителей:

Колдер Трофи - Элиас Петтерссон (Ванкувер Кэнакс)

Арт Росс Трофи - Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг)

Леди Бинг Трофи - Александр Барков (Флорида Пантерз)

Лучший генеральный менеджер - Дон Суини (Бостон Брюинз)

Приз Кинга Клэнси - Джейсон Закер (Миннесота Уайлд)

Приз Теда Линдсея - Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг)

Норрис Трофи - Марк Джиордано (Калгари Флэймз)

Обложка игры EA Sports NHL 2020 - Остон Мэттьюз (Торонто Мейпл Лифс)

Билл Мастертон Трофи - Робин Ленер (Нью-Йорк Айлендерс)

Селки Трофи - Райан О’Райли (Сент-Луис Блюз)

Морис Ришар Трофи - Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз)

Приз Джека Адамса - Барри Тротц (Нью-Йорк Айлендерс)

Везина Трофи - Андрей Василевский (Тампа-Бэй Лайтнинг)

Уильям М. Дженнингс Трофи - Робин Ленер и Томас Грайсс (Нью-Йорк Айлендерс)

Приз Марка Мессье - Уэйн Симмондс (Нэшвилл Предаторз)

Харт Трофи - Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг)

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НХЛ, Хоккей, Новости спорта, Новости хоккея.
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