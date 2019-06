Все обладатели индивидуальных наград НХЛ по итогам сезона 2018-2019

Лас-Вегасе прошла традиционная церемония вручения наград НХЛ. Лучших хоккеистов, тренеров, генеральных менеджеров, а также людей, которые с помощью хоккея помогали обществу награждали индивидуальными наградами.

Вашему вниманию весь список победителей:

Колдер Трофи - Элиас Петтерссон (Ванкувер Кэнакс)

Арт Росс Трофи - Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг)

Леди Бинг Трофи - Александр Барков (Флорида Пантерз)

Лучший генеральный менеджер - Дон Суини (Бостон Брюинз)

Приз Кинга Клэнси - Джейсон Закер (Миннесота Уайлд)

Приз Теда Линдсея - Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг)

Норрис Трофи - Марк Джиордано (Калгари Флэймз)

We've got your complete list of #NHLAwards winners right here. https://t.co/NsFt81V2dY

— NHL (@NHL) 20 июня 2019 г.