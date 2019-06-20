Все обладатели индивидуальных наград НХЛ по итогам сезона 2018-2019

Лас-Вегасе прошла традиционная церемония вручения наград НХЛ. Лучших хоккеистов, тренеров, генеральных менеджеров, а также людей, которые с помощью хоккея помогали обществу награждали индивидуальными наградами.
Вашему вниманию весь список победителей:
Колдер Трофи - Элиас Петтерссон (Ванкувер Кэнакс)
Арт Росс Трофи - Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг)
Леди Бинг Трофи - Александр Барков (Флорида Пантерз)
Лучший генеральный менеджер - Дон Суини (Бостон Брюинз)
Приз Кинга Клэнси - Джейсон Закер (Миннесота Уайлд)
Приз Теда Линдсея - Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг)
Норрис Трофи - Марк Джиордано (Калгари Флэймз)
We've got your complete list of #NHLAwards winners right here. https://t.co/NsFt81V2dY
— NHL (@NHL) 20 июня 2019 г.
Обложка игры EA Sports NHL 2020 - Остон Мэттьюз (Торонто Мейпл Лифс)
Билл Мастертон Трофи - Робин Ленер (Нью-Йорк Айлендерс)
Селки Трофи - Райан О’Райли (Сент-Луис Блюз)
Морис Ришар Трофи - Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз)
Приз Джека Адамса - Барри Тротц (Нью-Йорк Айлендерс)
Везина Трофи - Андрей Василевский (Тампа-Бэй Лайтнинг)
Уильям М. Дженнингс Трофи - Робин Ленер и Томас Грайсс (Нью-Йорк Айлендерс)
Приз Марка Мессье - Уэйн Симмондс (Нэшвилл Предаторз)
Харт Трофи - Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг)