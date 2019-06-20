У Пидручного проблемы с коленом

Новости спорта: Украинский биатлонист Пидручный сообщил о проблемах с коленом.

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный пока не сможет проводить полноценные тренировки к новому сезону из-за травмы.

Дмитрий Пидручный в своем Instagram сообщил, что вынужден прекратить большинство физических нагрузок из-за воспаления связки под коленом.

“Профессиональный спорт без травм - то же самое, что футбол без мяча. К сожалению, я вынужден прекратить большинство физических нагрузок из-за воспаления связки под коленом. Вернусь к полноценным тренировкам только тогда, когда проблема будет полностью решена”, - написал Пидручный.

Напомним, Дмитрий Пидручный входит в основной состав мужской сборной Украины по биатлону, который под руководством Юрая Санитры готовится к сезону-2019/20 (Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Руслан Ткаленко, Артем Тищенко, Антон Дудченко, Тарас Лесюк, Богдан Цымбал, Виталий Труш).