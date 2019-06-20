Европейские игры в Минске: расписание трансляций на украинском ТВ

Представлять Украину на Европейских играх-2019 будет около 200 спортсменов. Они будут бороться за медали в 21 дисциплине.
"Поскольку событий много, мы будем их освещать сразу на двух телеканалах группы – "Интере" и НТН. Основной акцент будет сделан на трансляциях финалов. То есть 99% вещания Европейских игр в нашем эфире – это реальная борьба за медали. Всего у нас запланировано на данный момент 52 трансляции: 19 – на "Интере" и 33 – на НТН.
Ежедневно на канале НТН будут выходить обзоры предыдущего дня. Кроме этого, безусловно, серьезное внимание Играм будет уделено в эфире "Утра с Интером". В Минск поедет съемочная группа программы", – сказал руководитель редакции спортивных программ телеканала "Интер" Роман Кадемин, который и будет комментировать соревнования.
21 июня
10:15 - 11:15 НТН Баскетбол 3x3. Мужчины. Украина - Франция.
11:15 - 11:40 НТН Баскетбол 3x3. Женщины. Украина - Латвия.
22:00 - 01:05 Интер Церемония открытия. Прямая трансляция.
22 июня
10:45 - 11:45 НТН Обзор дня.
11:45 - 13:00 НТН Стрельба. Пистолет. Смешанные команды. 10 м. Финал.
14:45 - 16:00 НТН Стрельба. Винтовка. Смешанные команды. 10 м. Финал.
15:00 - 18:30 Интер Художественная гимнастика. Многоборье. Прямая трансляция.
17:00 - 19:00 НТН Самбо. Финал, 1 ч.
18:30 - 20:00 Интер Дзюдо.
19:30 - 20:50 НТН Самбо. Финал, 2 ч.
22:40 - 23:15 НТН Баскетбол 3x3. Мужчины. Украина - Италия.
23:15 - 23:40 НТН Баскетбол 3x3. Мужчины. Украина - Россия.
23 июня
11:30 - 12:30 НТН Стрельба. Пистолет. Мужчины. 10 м. Финал.
13:30 - 14:30 НТН Стрельба. Пистолет. Женщины. 10 м. Финал.
14:00 - 18:15 Интер Художественная гимнастика. Финалы в отдельных видах. Прямая трансляция.
14:30 - 15:00 НТН Баскетбол 3x3. Женщины. Украина - Эстония.
15:00 - 15:45 НТН Обзор дня.
15:45 - 18:30 НТН Стрельба. Траншейный стенд. Финал.
20:15 - 22:30 Интер Легкая атлетика. Прямая трансляция.
*расписание на остальные дни появится в воскресенье.
Напомним, I Европейские игры прошли в июне 2015 года в Баку. Сборная Украины финишировала на 6-м месте, завоевав 46 медалей (8 золотых, 14 серебряных и 24 бронзовых).