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Европейские игры в Минске: расписание трансляций на украинском ТВ

Европейские игры в Минске: расписание трансляций на украинском ТВ
14:23 Сегодня Телеграф

Новости спорта: В пятницу, 21 июня, в Минске стартуют II Европейские игры-2019. Показ соревнование запланирован на телеканалах "Интер" и НТН.

Представлять Украину на Европейских играх-2019 будет около 200 спортсменов. Они будут бороться за медали в 21 дисциплине. 

"Поскольку событий много, мы будем их освещать сразу на двух телеканалах группы – "Интере" и НТН. Основной акцент будет сделан на трансляциях финалов. То есть 99% вещания Европейских игр в нашем эфире – это реальная борьба за медали. Всего у нас запланировано на данный момент 52 трансляции: 19 – на "Интере" и 33 – на НТН.

Ежедневно на канале НТН будут выходить обзоры предыдущего дня. Кроме этого, безусловно, серьезное внимание Играм будет уделено в эфире "Утра с Интером". В Минск поедет съемочная группа программы", – сказал руководитель редакции спортивных программ телеканала "Интер" Роман Кадемин, который и будет комментировать соревнования.

Европейские игры 2019 года в Минске: расписание по дням

21 июня

10:15 - 11:15 НТН Баскетбол 3x3. Мужчины. Украина - Франция.

11:15 - 11:40 НТН Баскетбол 3x3. Женщины. Украина - Латвия.

22:00 - 01:05 Интер Церемония открытия. Прямая трансляция.

22 июня

10:45 - 11:45 НТН Обзор дня.

11:45 - 13:00 НТН Стрельба. Пистолет. Смешанные команды. 10 м. Финал.

14:45 - 16:00 НТН Стрельба. Винтовка. Смешанные команды. 10 м. Финал.

15:00 - 18:30 Интер Художественная гимнастика. Многоборье. Прямая трансляция.

17:00 - 19:00 НТН Самбо. Финал, 1 ч.

18:30 - 20:00 Интер Дзюдо.

19:30 - 20:50 НТН Самбо. Финал, 2 ч.

22:40 - 23:15 НТН Баскетбол 3x3. Мужчины. Украина - Италия.

23:15 - 23:40 НТН Баскетбол 3x3. Мужчины. Украина - Россия.

23 июня

11:30 - 12:30 НТН Стрельба. Пистолет. Мужчины. 10 м. Финал.

13:30 - 14:30 НТН Стрельба. Пистолет. Женщины. 10 м. Финал.

14:00 - 18:15 Интер Художественная гимнастика. Финалы в отдельных видах. Прямая трансляция.

14:30 - 15:00 НТН Баскетбол 3x3. Женщины. Украина - Эстония.

15:00 - 15:45 НТН Обзор дня.

15:45 - 18:30 НТН Стрельба. Траншейный стенд. Финал.

20:15 - 22:30 Интер Легкая атлетика. Прямая трансляция.

*расписание на остальные дни появится в воскресенье.

Как выглядит деревня атлетов в Минске на Европейских играх (Фото)

Напомним, I Европейские игры прошли в июне 2015 года в Баку. Сборная Украины финишировала на 6-м месте, завоевав 46 медалей (8 золотых, 14 серебряных и 24 бронзовых).

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Легкая атлетика, Чемпионат Европы, Европейские игры, Европейские игры-2019.
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