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Харьков готовится к проведению чемпионата Европы по регби среди женщин

Харьков готовится к проведению чемпионата Европы по регби среди женщин
15:24 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Чемпионат Европы по регби среди женщин состоится в Харькове на арене спорткомплекса ХОО ФСО “Динамо” 20 - 21 июля.

Организационные вопросы проведения международных соревнований обсудили в ХОГА 19 июня на рабочем совещании с участием представителей силовых ведомств, структурных подразделений облгосадминистрации, спортивных и общественных организаций. Заседание прошло под руководством заместителя председателя ХОГА Анатолия Бабичева, сообщает пресс-служба ХОГА.

“Все организационные мероприятия должны проводиться на высоком уровне, особое внимание будет уделено мерам безопасности до, во время и после чемпионата”, - отметил Анатолий Бабичев.

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В Харькове пройдет 2-й этап Гран-при Европы по регби-7 среди женщин. Участие в соревнованиях примут представители 12 стран. 1-й тур состоится 29-30 июня во французском городе Маркус. Организаторы ожидают, что праздник спорта посетят около 5 тысяч зрителей.

Отметим, что турнир является одним из отборочных этапов на Олимпийские игры-2020 в Токио.

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Харьков, Регби, Чемпионат Европы по регби среди женщин.
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