Европейские игры-2019: в Минске обещают грандиозное шоу на церемонии открытия

Новости спорта: В пятницу, 21 июня, в Минске (Беларусь) стартуют II Европейские игры, участие в которых примут около 4000 спортсменов в 15 видах спорта.

Мультиспортивний форум начнется с торжественной церемонии открытия, которую будут смотреть во всем мире. Минск обещает по-настоящему грандиозное музыкально-театральное шоу. Об этом организаторы соревнований сообщили на своем сайте.

“21 июня стадион “Динамо” примет более 22 тысяч зрителей. Церемония открытия - это шоу, которое больше никогда не повторится. Сценарий, декорации, сложные хореографические постановки, музыкальные номера и много других творческих решений - все это создается специально для минской церемонии.

Впервые в истории проведения подобных мероприятий на церемонии открытия II Европейских игр в Минске будет использована технология дополненной реальности. Это одна из самых перспективных технологий нашего времени, благодаря которой виртуальные объекты становятся частью реальной окружающей картины. Гости церемонии зачаруються красотой белорусской флоры и фауны, увидят рядом с собой прекрасных животных и птиц, ощутят трепет от их близости и реалистичности”, - говорится в сообщении.

Гостей церемонии ждет не только яркое шоу, но и возможность принять в нем непосредственное участие благодаря специальному зрительскому реквизиту, который останется в качестве приятного сувенира на память о Европейских играх-2019 года в Минске. Каждый гость найдет на своем зрительском месте набор подарков, в том числе рюкзак с логотипом игр и светящийся браслет.