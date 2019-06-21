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Состав сборной Украины на командный чемпионат Европы-2019 по многоборью

Состав сборной Украины на командный чемпионат Европы-2019 по многоборью
03:54 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФЛАУ

Новости спорта: Исполнительный комитет ФЛАУ утвердил состав легкоатлетической сборной Украины на командный чемпионат Европы по многоборью (Суперлига).

Командный чемпионате Европы по многоборью (Суперлига) пройдет в Луцке 6-7 июля. Об этом сообщает пресс-служба ФЛАУ.

Сборную Украины на соревнованиях в Луцке будут представлять:

женщины (7-борство) - Римма Буйненко, Дарья Слобода, Ирина Рофе-Бекетова, Анна Нелепа, Юлия Лобан (запасная);

мужчины (10-борство) - Василий Иваницкий, Алексей Касьянов, Руслан Малогловец, Вадим Адамчук, Ярослав Богдан (запасной).

Напомним, согласно критериям отбора в сборную Украины для участия в командном чемпионате Европы попадают победители командного чемпионата Украины, а также еще по три атлета – по рейтингу.

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Суперлига командного чемпионата Европы по легкоатлетическому многоборью пройдет на луцком стадионе “Авангард”. Участие в соревнованиях примут восемь сильнейших команд Европы, а сам турнир станет первым международным легкоатлетическим турниром в Украине за последние шесть лет.

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Легкая атлетика, Луцк, Многоборье.
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