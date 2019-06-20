Кто понесет флаг Украины на церемонии открытия II Европейских игр

Новости спорта: 21 июня в Минске состоится торжественная церемония открытия Европейских игр-2019.

Почетную миссию нести украинский флаг на торжественной церемонии открытия II Европейских игр-2019, которая состоится 21 июня в Минске, доверено опытному спортсмену сборной, олимпийскому чемпиону Игр в Сиднее-2000 в соревнованиях по стендовой стрельбе Николаю Мильчеву.

"Очень рад снова быть в составе сборной страны. Вдвойне приятно, что мне доверили выполнить такую ответственную миссию - нести флаг Украины на церемонии открытия мультиспортивного форума. Искренне благодарен за это доверие! Желаю всем нашим спортсменам успехов и удачного выступления в Минске-2019", - сказал Мильчев.

Отметим, что знаменитый стрелок удачно совмещает свою спортивную карьеру с тренерской деятельностью. Кроме того, он успешно возглавляет отделение Национального олимпийского комитета Украины в Одесской области.