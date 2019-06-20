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Украинские саблистки и рапиристы остались без командных медалей на чемпионате Европы

Украинские саблистки и рапиристы остались без командных медалей на чемпионате Европы
18:19 Сегодня Телеграф xsport.ua

Новости спорта: Сборная Украины не сумела завоевать медали в четвертый день чемпионата Европы-2019 в Дюссельдорфе.

20 июня проходили командные соревнования в женской сабле и мужской рапире. В сабле украинки в 1/8 финала легко прошли румынок 45:32, но затем в четвертьфинале обиднейшим образом уступили Венгрии.

Команда в составе Алины Комащук, Ольги Харлан и Елены Ворониной вела по ходу большей части встречи, но в седьмой и восьмой схватках упустили преимущество в четыре очка и начали уступать с таким же отставанием – 36:40.

Последней на дорожку от Украины вышла чемпионка Европы-2019 в личном зачете Ольга Харлан, которая попыталась затащить команду в полуфинал, но ей не хватило совсем чуть-чуть – 44:45. В итоге, украинки стали седьмыми.

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В мужской рапире команда в составе Дмитрия Чучукало, Ростислава Герцика и Андрея Погребняка сперва прошла Бельгию в 1/8 финала – 45:31, но затем встретилась с итальянцами и уступила – 28:45.

Отметим, что Украина после золота Харлан еще ни разу не сумела подняться на пьедестал чемпионата Европы-2019. Богдан Никишин в личной шпаге прошел чемпиона Олимпийских игр, но остановился в шаге от медали, а на следующий день Яна Шемякина и Елена Кривицкая, казалось бы, уверенно вели в своих четвертьфинальных встречах, но уступили с одинаковым счетом 14:15.

21 июня пройдут командные соревнования в женской рапире и мужской шпаге, а в заключительный день чемпионата Европы – в женской шпаге и в мужской сабле.

Напомним, на чемпионате Европы-2018 завоевала две медали – бронзу Никишина в индивидуальной шпаге и серебро саблисток в команде.

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Фехтование, Сабля, Рапира, Сборная Украины по фехтованию.
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