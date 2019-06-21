Скачать
Пятница, 21.06.2019
Люксембург требует объяснений от УЕФА по делу Мораеса
Люксембург требует объяснений от УЕФА по делу Мораеса
Украинский боксер Редкач нацелился на бой с четырехкратным чемпионом мира
Украинский боксер Редкач нацелился на бой с четырехкратным чемпионом мира
Кто понесет флаг Украины на церемонии открытия II Европейских игр
Кто понесет флаг Украины на церемонии открытия II Европейских игр
Мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 героически пробилась в плей-офф ЧМ-2019
Мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 героически пробилась в плей-офф ЧМ-2019

Сегодня стартуют Европейские игры-2019 в Минске

Сегодня стартуют Европейские игры-2019 в Минске
08:04 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: В столице Беларуси Минске в пятницу, 21 июня, начинаются II Европейские игры.

Торжественная церемония открытия мультиспортивного форума состоится на стадионе "Динамо", соревнования пройдут до 30 июня на 12 аренах Минска.

Участниками соревнований станут более 4 тысяч спортсменов из 50 стран, которые разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта, а также лицензии на Олимпийские игры-2020 в Токио (Япония). Квалификационными на Игры XXXII летней Олимпиады станут соревнования в 8 видах спорта.

Украину на Европейских играх-2019 будут представлять около 200 спортсменов, которые выступят в 22-х дисциплинах всех видов спорта.

Европейские игры 2019 года в Минске: расписание по дням

В первый день состоятся предварительные соревнования в баскетболе 3х3, боксе и стрельбе из лука.

Обладатели первых наград определятся в субботу, 22 июня, в спортивной акробатике, велосипедном спорте (женская групповая шоссейная гонка), художественной гимнастике (многоборье), дзюдо (женщины - 48 кг, 52 кг, 57 кг; мужчины - 60 кг, 66 кг), стрельбе из лука (командные соревнования) и пулевой стрельбе (смешанные команды).

Напомним, на первых в истории Европейских играх в 2015 году в Баку (Азербайджан) украинские спортсмены завоевали 46 наград (8 золотых 14 серебряных, 24 бронзовых) и стали 6-ми по количеству медалей, заняв 8-е общекомандное место среди 50 стран Европы. Эти континентальные спортивные форумы проводятся раз в четыре года, за год до проведения Олимпийских игр.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Чемпионат Европы, Новости спорта, Европейские игры, Европейские игры-2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Фото Месси в концовке матча с Парагваем стало вирусным в Сети
02 43 года назад Паненка забил свой знаменитый пенальти (Видео)
03 Реал принял решение по Мбаппе
04 Цыганков - самый дорогой футболист УПЛ по версии Transfermarkt
05 Спортивный директор Манчестер Сити назвал сильные стороны Зинченко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь