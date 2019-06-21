Сегодня стартуют Европейские игры-2019 в Минске

Новости спорта: В столице Беларуси Минске в пятницу, 21 июня, начинаются II Европейские игры.

Торжественная церемония открытия мультиспортивного форума состоится на стадионе "Динамо", соревнования пройдут до 30 июня на 12 аренах Минска.

Участниками соревнований станут более 4 тысяч спортсменов из 50 стран, которые разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта, а также лицензии на Олимпийские игры-2020 в Токио (Япония). Квалификационными на Игры XXXII летней Олимпиады станут соревнования в 8 видах спорта.

Украину на Европейских играх-2019 будут представлять около 200 спортсменов, которые выступят в 22-х дисциплинах всех видов спорта.

В первый день состоятся предварительные соревнования в баскетболе 3х3, боксе и стрельбе из лука.

Обладатели первых наград определятся в субботу, 22 июня, в спортивной акробатике, велосипедном спорте (женская групповая шоссейная гонка), художественной гимнастике (многоборье), дзюдо (женщины - 48 кг, 52 кг, 57 кг; мужчины - 60 кг, 66 кг), стрельбе из лука (командные соревнования) и пулевой стрельбе (смешанные команды).

Напомним, на первых в истории Европейских играх в 2015 году в Баку (Азербайджан) украинские спортсмены завоевали 46 наград (8 золотых 14 серебряных, 24 бронзовых) и стали 6-ми по количеству медалей, заняв 8-е общекомандное место среди 50 стран Европы. Эти континентальные спортивные форумы проводятся раз в четыре года, за год до проведения Олимпийских игр.