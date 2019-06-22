НХЛ внесла изменения в правила

Новости спорта: Арбитры обязаны будут просматривать видео перед принятием решения о большом штрафе и малом штрафе.

Национальная хоккейная лига объявила об изменениях в некоторых правилах, которые вступят в силу с сезона 2019/20.

Теперь изменено правило пользованием видеопросмотра и случаев подачи тренерами протестов. Если ранее наставники могли подать протест лишь на офсайд или помеху голкиперу, то сейчас у них появилась возможность опротестовать моменты во время атаки противника, из-за которых матч должен быть приостановлен, однако этого не случилось из-за ошибки рефери.

Также данное новшество может касаться и попадания шайбы в оградительную сетку или пас при игре с высоко поднятой клюшкой и т.д. Такие протесты тренеры смогут подавать когда шайба все еще не выходила из атакующей зоны.

Кроме того, команды теперь не будут лишаться тайм-аутов за неудачные челленджи. Тем не менее, за первый неудачный запрос команда получит малый штраф, а если это случится во второй раз - двойной малый штраф.

Заметим, что теперь судьи должны будут отсматривать видео перед вынесением решения о большом или малом штрафе. Если речь будет идти о двойном малом штрафе либо малом штрафе, то это не будет обязательным.

В случае, если хоккеист останется без шлемы во время игры, то он обязан будет либо покинуть лед, либо снова надеть шлем. Иначе он получит малый штраф. В изменениях также говорится о том, что при специальном сдвигании ворот вратарем защищающейся команде засчитают гол.