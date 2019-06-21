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Бондаренко: На чемпионате мира у нас с Баршимом будет серьезная борьба

Бондаренко: На чемпионате мира у нас с Баршимом будет серьезная борьба
12:31 Сегодня Телеграф xsport.ua

Новости спорта: Но после возвращения украинец ничего не боится.

Звездный украинский высотник Богдан Бондаренко после удачного старта сезона настраивается на медаль чемпионата мира, несмотря на то, что ожидает серьезной конкуренции от Мутаза Баршима. Слова украинца приводит пресс-служба IAAF:

«Победить в Риме – это были невероятные чувства, я радовался, словно ребенок. Во время этих соревнований я чувствовал себя так, будто летаю, не просто прыгаю, а летаю, как несколько лет назад. Рим напомнил мне, как сильно я наслаждался на соревнованиях. Было чувство, что три года разочарований ушли. Это было невероятно.

Я хочу выступить в Дохе в соответствующей манере, а для меня это значит завоевать медаль. Думаю, будет непросто победить. Не потому что я не буду готов, а потому, что мы будем соревноваться в родном городе Мутаза Баршима. Уверен, что он будет в своей лучшей форме в карьере и у нас будет серьезная борьба.

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Если вы продолжаете верить и много работать, то нет ничего невозможного. Теперь я больше ничего не боюсь».

Напомним, Бондаренко заявил, что Европейский игры сделаны, как будто, специально под него.

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Легкая атлетика, Прыжки в высоту, Новости спорта, Богдан Бондаренко, Европейские игры.
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