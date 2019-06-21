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Состоялся чемпионат по мини-футболу среди нацгвардейцев

Состоялся чемпионат по мини-футболу среди нацгвардейцев
12:58 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: В Киеве завершился чемпионат Северного Киевского территориального управления Нацгвардии Украины по мини-футболу.

Заключительные матчи чемпионата состоялись 20 июня на искусственных полях НТК имени В.Банникова. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

В соревнованиях принимали участие команды из воинских частей НГУ. В ожесточенных противостояниях на футбольных площадках военнослужащие показали высокий уровень игры, рвение и волю к победе. Каждая команда до последнего билась за результат.

Турнир состоялся благодаря плодотворному сотрудничеству Главного управления Национальной гвардии Украины и Украинской ассоциации футбола.

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“Это большая честь для нас — помогать нашим военным и ветеранам АТО, настоящим героям Украины, защитникам нашего государства. Поэтому Украинская ассоциация футбола с большим удовольствием поддерживает инициативы проведения таких турниров среди военных. Футбол — это многогранная игра, в которой можно наработать скорость движения, координацию, командные навыки, которыми вы уже владеете, — и доказали это, защищая нашу страну”, — отметил первый вице-президент Украинской ассоциации футбола Олег Протасов во время церемонии награждения.

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