Церемония открытия Европейских игр в Минске: где и когда смотреть

Новости спорта: Сегодня в Минске стартует главное спортивное событие года – II Европейские игры.

Международные комплексные спортивные соревнования среди спортсменов Европейского континента пройдут с 21 по 30 июня в Минске. Столица Беларуси примет более 4 тысяч спортсменов из 50 стран Европы. Всего будет разыграно 199 комплектов наград в 15 видах спорта и 23 дисциплинах. А в 8 видах спорта будут разыграны лицензии на Олимпийские игры 2020 в Токио.

Представлять Украину на Европейских играх 2019 поедут около 200 спортсменов. Они будут соревноваться за медали в 21 дисциплине.

Соревнования Европейских игр будут эксклюзивно показаны на телеканалах "Интер" и НТН.

21 июня 22:00 по киевскому времени начнется торжественная церемония открытия Европейских игр II.

В субботу, 22 июня, в 15:00 - Художественная гимнастика. Многоборье. Финал;

22 июня в 18:30 - Дзюдо. Мужчины. Женщины;

В воскресенье, 23 июня, в 14:00 - Художественная гимнастика. Финал.

23 июня в 20:15 - Легкая атлетика.

Участниками соревнований станут более 4 тысяч спортсменов из 50 стран, которые разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта, а также лицензии на Олимпийские игры-2020 в Токио (Япония). Квалификационными на Игры XXXII летней Олимпиады станут соревнования в 8 видах спорта.

Украину на Европейских играх-2019 будут представлять около 200 спортсменов, которые выступят в 22-х дисциплинах всех видов спорта.

В первый день состоятся предварительные соревнования в баскетболе 3х3, боксе и стрельбе из лука.

Обладатели первых наград определятся в субботу, 22 июня, в спортивной акробатике, велосипедном спорте (женская групповая шоссейная гонка), художественной гимнастике (многоборье), дзюдо (женщины - 48 кг, 52 кг, 57 кг; мужчины - 60 кг, 66 кг), стрельбе из лука (командные соревнования) и пулевой стрельбе (смешанные команды).

Напомним, на первых в истории Европейских играх в 2015 году в Баку (Азербайджан) украинские спортсмены завоевали 46 наград (8 золотых 14 серебряных, 24 бронзовых) и стали 6-ми по количеству медалей, заняв 8-е общекомандное место среди 50 стран Европы. Эти континентальные спортивные форумы проводятся раз в четыре года, за год до проведения Олимпийских игр.