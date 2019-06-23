Финал "Золотой лиги" выиграли чешские волейболистки

Новости спорта: Украинки в групповом этапе легко обыграли новых чемпионок Золотой Евролиги.

В хорватском городе Вараждин завершился «Финал четырех» женской волейбольной «Золотой Евролиги» 2019 года. За главный трофей здесь боролись сборные Чехии и Хорватии.

Первый сет остался за хозяевами площадки 25:18. Однако затем чешские волейболистки сумели переломить ситуацию в свою пользу и выиграли три следующие партии - 25:15, 25:22, 25:22.

На групповом этапе в Запорожье сборная Украины очень легко обыграла Чехию со счетом 3:0 и была очень близка к тому, чтобы выйти из группы с первого места.

«Золотая Евролига». Финал четырех. Женщины

Вараждин (Хорватия).

Чехия - Хорватия

3:1 (18:25, 25:15, 25:22, 25:22)

В матче за третье место сборная Беларуси без особых проблем победила Испанию 3:0.

Матч за третье место

Беларусь - Испания

3:0 (26:24, 25:17, 25:18)

В итоговом рейтинге 12 лучших сборных женской «Золотой Евролиги» 2019 года Украина (как и мужчины) разделила пятое место.

1. Чехия

2. Хорватия

3. Беларусь

4. Испания

5. Венгрия, Украина

7. Австрия, Финляндия, Словакия

10. Азербайджан, Франция, Швеция