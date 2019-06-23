Финал "Золотой лиги" выиграли чешские волейболистки

В хорватском городе Вараждин завершился «Финал четырех» женской волейбольной «Золотой Евролиги» 2019 года. За главный трофей здесь боролись сборные Чехии и Хорватии.
Первый сет остался за хозяевами площадки 25:18. Однако затем чешские волейболистки сумели переломить ситуацию в свою пользу и выиграли три следующие партии - 25:15, 25:22, 25:22.
На групповом этапе в Запорожье сборная Украины очень легко обыграла Чехию со счетом 3:0 и была очень близка к тому, чтобы выйти из группы с первого места.
«Золотая Евролига». Финал четырех. Женщины
Вараждин (Хорватия).
Чехия - Хорватия
3:1 (18:25, 25:15, 25:22, 25:22)
В матче за третье место сборная Беларуси без особых проблем победила Испанию 3:0.
Матч за третье место
Беларусь - Испания
3:0 (26:24, 25:17, 25:18)
В итоговом рейтинге 12 лучших сборных женской «Золотой Евролиги» 2019 года Украина (как и мужчины) разделила пятое место.
1. Чехия
2. Хорватия
3. Беларусь
4. Испания
5. Венгрия, Украина
7. Австрия, Финляндия, Словакия
10. Азербайджан, Франция, Швеция