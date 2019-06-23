II Европейские игры: Украина занимает 4 место после первого медального дня

Новости спорта: На Европейских играх-2019 в Минске (Беларусь) состоялся первый медальный день; разыграно 24 комплекта наград.

Копилка сборной Украины пополнилась тремя золотыми медалями - дзюдоистов Георгия Зантарая, который стал победителем в весовой категории до 66 кг, Дарьи Белодед (48 кг), а также самбистки Анастасии Сапсай (свыше 80 кг).

"Серебро" выиграли представители самбо Анастасия Новикова (48 кг) и Елена Сайко (64 кг), обладательницей "бронзы" стала еще одна опытная украинская дзюдоистка и самбистка Наталья Смаль (72 кг).

В активе "сине-желтых" пока 6 наград - 3 золотые, 2 серебряные, 1 бронзовая.

В общекомандном зачете лидирует сборная России (9 золотых, 5 серебряных, 4 бронзовые награды). Вслед за россиянами идут хозяева из Беларуси (4, 2, 8) и грузины (3, 3, 4).

До 30 июня в Минске разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.