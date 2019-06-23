Победителем Золотой Евролиги среди мужчин стала сборная Турции

В Эстонии завершился «Финал четырех» мужской волейбольной «Золотой Евролиги» 2019 года. В решающем матче за главный трофей сошлись сборные Турции и Беларуси.
Настоящей борьбы на получилось. Турецкая команды была явно сильнее и добилась успеха в трех партиях.
«Золотая Евролига». Финал четырех. Мужчины
Таллинн (Эстония)
Турция - Беларусь
3:0 (25:16, 25:21, 25:19)
В матче за третье место волейболисты Нидерландов обыграли хозяев турнира сборную Эстонии также со счетом 3:0.
Матч за 3 место
Нидерланды - Эстония
3:0 (25:22, 25:16, 25:16)
Добавим, что в итоговом рейтинге «Золотой Евролиги» сборная Украины разделила пятое место с командами Испании и Латвии.
Вот как выглядит полный список лучших мужских 12 сборных в «Золотой Евролиге» 2019 года.
1. Турция
2. Беларусь
3. Нидерланды
4. Эстония
5. Латвия, Испания, Украина
8. Хорватия, Чехия, Словакия
11. Бельгия, Финляндия