Победителем Золотой Евролиги среди мужчин стала сборная Турции

Новости спорта: В финальном матче турецкие волейболисты победили Беларусь 3:0.

В Эстонии завершился «Финал четырех» мужской волейбольной «Золотой Евролиги» 2019 года. В решающем матче за главный трофей сошлись сборные Турции и Беларуси.

Настоящей борьбы на получилось. Турецкая команды была явно сильнее и добилась успеха в трех партиях.

«Золотая Евролига». Финал четырех. Мужчины

Таллинн (Эстония)

Турция - Беларусь

3:0 (25:16, 25:21, 25:19)

В матче за третье место волейболисты Нидерландов обыграли хозяев турнира сборную Эстонии также со счетом 3:0.

Матч за 3 место

Нидерланды - Эстония

3:0 (25:22, 25:16, 25:16)

Добавим, что в итоговом рейтинге «Золотой Евролиги» сборная Украины разделила пятое место с командами Испании и Латвии.

Вот как выглядит полный список лучших мужских 12 сборных в «Золотой Евролиге» 2019 года.

1. Турция

2. Беларусь

3. Нидерланды

4. Эстония

5. Латвия, Испания, Украина

8. Хорватия, Чехия, Словакия

11. Бельгия, Финляндия