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Зантарая прокомментировал "золото" Европейских игр в Минске

Зантарая прокомментировал "золото" Европейских игр в Минске
06:44 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: НОК Украины

Новости спорта: Вчера украинские дзюдоисты отличились на Европейских играх в Минске.

Украинский дзюдоист Георгий Зантарая поделился впечатлениями от выигранного золота Европейских игр, которые проходят в эти дни в Минске.

В финале соревнований в категории до 66 килограмм украинец иппоном победил итальянца Маттео Медвеса, но больше Георгий, по его словам, переживал из-за полуфинальной встречи с грузином Баграти Ниниашвили.

«Я их убил всех. Я их укокошил только так. Шучу. День начинался неплохо: я позавтракал, потом на зарядку пришел и понял, что я очень крутой и я сегодня всех порву. И у меня это сегодня получилось», — рассказал Зантарая в комментарии XSPORT.

«Только с белорусом я отборолся на полпобеды, а так все схватки выиграл иппоном. Честно, я больше переживал за полуфинал, потому что там в соперниках был молодой грузин. Хороший парень, который на последних соревнованиях показывал неплохой результат. Я переживал за этот бой. С итальянцем была у меня уверенность, что я выиграю, но все равно переживал за что-то».

«Планы? Чемпионат мира. Это единственное, что плохо, когда два серьезных старта идут подряд. Чемпионат мира в Японии будет одним из самых главных стартов. Но, кстати, эти соревнования в Минске также важны, потому что это были «неплохие» Олимпийские игры».

Вчера золото также досталось украинской дзюдоистке Дарье Белодед, которая в финале соревнований победила россиянку Ирину Долгову.

Всего украинская сборная на Европейских играх добыла шесть медалей и занимает 4-е место в общем медальном зачете.

II Европейские игры: Украина занимает 4 место после первого медального дня

Европейские игры в Минске проходят с 21 по 30 июня. Соревнование стали частью квалификации спортсменов на Олимпийские игры 2020 года, которые пройдут в Токио.

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Георгий Зантарая, Европейские игры, Европейские игры-2019, ЕИ-2019.
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