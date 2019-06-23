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Костевич не смогла завоевать медаль Европейских игр-2019

Костевич не смогла завоевать медаль Европейских игр-2019
22:41 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: НОК Украины

Новости спорта: Лучшая спортсменка Украины прошлого года Елена Костевич стала пятой в финале.

Чемпионка мира по стрельбе украинка Елена Костевич не смогла завоевать медаль Вторых Европейских игр в своем коронном упражнении - стрельбе с пневматического пистолета на дистанции 10 метров.

В финале лучшая спортсменка Украины 2018 года по версии НОК, показала пятый результат.

Золото Европейских игр в этой дисциплине завоевала сербка Зорана Арунович, серебро у Анны Коракаки из Греции, а третьей стала Антоанета Бонева из Болгарии.

II Европейские игры: Украина занимает 4 место после первого медального дня

Ранее в мужских соревнованиях по стрельбе с пневматического пистолета на дистанции 10 метров украинец Олег Омельчук завоевал серебряную медаль.

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Елена Костевич, НОК Украины, Европейские игры, Европейские игры-2019.
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