Костевич не смогла завоевать медаль Европейских игр-2019

Новости спорта: Лучшая спортсменка Украины прошлого года Елена Костевич стала пятой в финале.

Чемпионка мира по стрельбе украинка Елена Костевич не смогла завоевать медаль Вторых Европейских игр в своем коронном упражнении - стрельбе с пневматического пистолета на дистанции 10 метров.

В финале лучшая спортсменка Украины 2018 года по версии НОК, показала пятый результат.

Золото Европейских игр в этой дисциплине завоевала сербка Зорана Арунович, серебро у Анны Коракаки из Греции, а третьей стала Антоанета Бонева из Болгарии.

Ранее в мужских соревнованиях по стрельбе с пневматического пистолета на дистанции 10 метров украинец Олег Омельчук завоевал серебряную медаль.