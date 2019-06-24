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Итоги второго дня Европейских игр: Украина на 3 месте в медальном зачете

Итоги второго дня Европейских игр: Украина на 3 месте в медальном зачете
07:50 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: В Республике Беларусь завершился второй день соревнований Европейских игр-2019.

На Европейских играх-2019 в Минске (Республика Беларусь) состоялся второй медальный день, в течение которого разыграно 38 комплектов наград.

"Золото" в легкой атлетике выиграли: смешанная эстафетная четверка 4х400 метров в составе Даниила Даниленко, Татьяны Мельник, Анны Рыжиковой и Алексея Позднякова, а также смешанная комбинированная эстафета (800 метров - 600 метров - 400 метров - 200 метров) в составе Евгения Гуцол, Ольги Ляховой, Алексея Позднякова и Яны Качур.

Серебряные медали завоевали Олег Омельчук (пулевая стрельба), который получил лицензию на Олимпиаду-2020 в Токио (Япония); Анна Плотицина (легкая атлетика, 100 метров с барьерами); самбистка Екатерина Москалева (68 кг); представительницы художественной гимнастики Анастасия Возняк Алина Бихно, Диана Мижерицькая, Валерия Юзвьяк и Татьяна Довженко.

Украинский стрелок Омельчук получил лицензию на Олимпиаду в Токио

Бронзовыми призерами Европейских игр-2019 стали грация Власти Никольченко - в упражнениях с обручем и булавами, Марина Бех-Романчук (легкая атлетика, прыжки в длину), Галина Ковальская (самбо, 80 кг) и Богдан Бондаренко (легкая атлетика, прыжки в высоту) .

Теперь у "сине-желтых" 17 наград (третий результат) - 5 золотых, 6 серебряных и 6 бронзовых.

В общекомандном зачете лидирует сборная России - 19 золотых, 10 серебряных и 10 бронзовых медалей. Вторыми идут хозяева Европейских игр белорусы (10, 9, 15).

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Сборная Украины, Спорт, Медали, Минск, Европейские игры.
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