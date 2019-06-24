Третий день Европейских игр: расписание сборной Украины

Новости спорта: 24 июня открывается третий день Европейских игр-2019, сборная Украины накануне занимает третье место в медальном зачете.

Сборная Украины подходит к третьему соревновательному дню Европейских игр-2019 на третьем месте в медальном зачете с 17 наградами (5+6+6).

Расписание третьего дня для Украины:

Дзюдо. В 10:30 соревнования начнут Галина Тарасова (свыше 78 кг), Кеджау Ньябали (до 90 кг), Антон Савицкий (до 100 кг), Андрей Колесник, Яков Хаммо (свыше 100 кг). Финальный блок – 17.00

Настольный теннис. В 13:00 в четвертом раунде одиночного разряда сыграет Анна Гапонова, в 17:00 – Коу Лей.

Бадминтон. Начинается групповой этап. В 11:15 свой первый матч на турнире проведет Мария Улитина. В 12:20 – женская пара Елизавета Жаркая и Марина Ильинськая. В 16:40 – мужская пара Глеб Бекетов и Михаил Махновский. В 18:30 параллельно будут стартовать микст Жаркой и Валерия Атращенкова, а также одиночник Артем Почтарев.

Пулевая стрельба. Пневматическая винтовка с 10 метров, женщины – Наталья Кальниш и Анна Ильина (квалификация – 08:00, финал – 13.00), мужчины – Сергей Кулиш и Олег Царьков (квалификация – 12:00, финал – 14.00). Малокалиберный пистолет с 50 метров микст – Елена Костевич и Олег Омельчук, а также Оксана Ковальчук и Павел Коростилев (квалификация – 09:00, полуфинал – 10:00, финал – 11.20).

Бокс. 1/8 финала – 14:45 Николай Буценко (до 56 кг), 15:00 Виктор Выхрист (свыше 91 кг), 19:00 Дмитрий Замотаев (до 52 кг), 20:15 Евгений Барабанов (до 69 кг).

Стрельба из лука. В 9.30 стартует 1/16 финала среди мужчин – Юрий Гавелко.

Прыжки на батуте. Индивидуальные соревнования у женщин – Марина Кийко и Светлана Малькова (квалификация – 14:50, финал – 20:05). В 18:50 финал в мужском синхроне – Антон Давиденко и Николай Просторов.