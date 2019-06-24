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Уайт о Макгрегоре: Либо уйдет навсегда, либо будет выбирать соперников

Уайт о Макгрегоре: Либо уйдет навсегда, либо будет выбирать соперников
13:00 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Twitter

Новости спорта: Дэн Уайт отметил успешность Конора Макгрегора в бизнесе и заявил о готовности организовать бои.

Стало известно условие, при котором бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор Макгрегор вернется к боям.

Об этом рассказал президент UFC Дэна Уайт, который провел встречу с ирландцем.

«Пару дней назад мы разговаривали с Конором, мы с ним в хороших отношениях. Когда он будет готов вернуться, мы его с примем. Но я не знаю, когда это произойдет.

Он успешный человек: зарабатывает тонны денег, его виски доминирует на рынке. У него такое положение, что он либо уйдет из боев навсегда, либо будет выбирать себе соперников», – сказал Уайт.

Стало известно, как Макгрегор получил травму

Напомним, что последний свой бой Макгрегор провел 6 октября 2018 года, когда встретился с Хабибом Нурмагомедовым. После поединка Хабиб начал драку с командой Макгрегора.

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MMA, UFC, Конор Макгрегор, Дэн Уайт.
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