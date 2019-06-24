Скачать
Понедельник, 24.06.2019
Третий день Европейских игр: расписание сборной Украины
Третий день Европейских игр: расписание сборной Украины
Сиренко – Бахтов: видео боя
Сиренко – Бахтов: видео боя
Львовское Динамо ярко отметило 70-летие
Львовское Динамо ярко отметило 70-летие
Как Белодед победила россиянку в финале Европейских игр (Видео)
Как Белодед победила россиянку в финале Европейских игр (Видео)

Европейские игры-2019: названы суммы призовых для украинских спортсменов

Европейские игры-2019: названы суммы призовых для украинских спортсменов
18:54 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов назвал суммы призовых для украинских спортсменов на Европейских играх-2019.

Суммы призовых для победителей и призеров Европейских игр-2019 в составе сборной Украины Игорь Жданов обнародовал на своей странице в Facebook.

Обладатель золотой медали получит от государства награду в сумме 50 тыс. грн, серебряной — 40 тыс. грн, бронзовой — 25 тыс. грн.

Если один спортсмен завоевал несколько наград, он получит заслуженные призовые за каждую из них. Например, за две бронзовые медали спортсмен получит 50 тыс. грн, за два "золота" - 100 тыс. грн и т.д.

Перед первыми Европейскими играми в Баку-2015 призовые составляли: 25 тыс. грн, 20 тыс. грн и 12,5 тыс. соответственно. По инициативе Министра молодежи и спорта Украины Игоря Жданова в этом году было принято решение повысить их вдвое.

“Уже по традиции, мы постараемся оперативно подписывать приказы и осуществлять выплату призовых нашим спортсменам”, - отметил Жданов.

Как Белодед победила россиянку в финале Европейских игр (Видео)

Как сообщалось, на Европейских играх-2019 в Минске (Республика Беларусь) во второй медальный день было разыграно 38 комплектов наград. Копилка сборной Украины пополнилась 11 медалями - 2 золотыми, 4 серебряными и 5 бронзовыми.

Сегодня, в третий медальный день Европейских игр разыграют 14 комплектов наград. Определятся победители и призеры в баскетболе 3х3, дзюдо, прыжках на батуте, пулевой стрельбе, спортивной аэробике и стендовой стрельбе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Игорь Жданов, Европейские игры, Европейские игры-2019, ЕИ-2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Невероятный гол со своей половины поля (Видео)
02 Матч легенд Реала и Челси: гол Шевченко не спас лондонцев от поражения
03 Футболки "Наша страна оккупирована Россией": в РФ требуют реакции ФИФА и УЕФА
04 Эшли Барти - новая первая ракетка мира
05 Ригондо в 8 раунде отправил Сеху в канвас (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь