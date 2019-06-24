Европейские игры-2019: названы суммы призовых для украинских спортсменов

Новости спорта: Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов назвал суммы призовых для украинских спортсменов на Европейских играх-2019.

Суммы призовых для победителей и призеров Европейских игр-2019 в составе сборной Украины Игорь Жданов обнародовал на своей странице в Facebook.

Обладатель золотой медали получит от государства награду в сумме 50 тыс. грн, серебряной — 40 тыс. грн, бронзовой — 25 тыс. грн.

Если один спортсмен завоевал несколько наград, он получит заслуженные призовые за каждую из них. Например, за две бронзовые медали спортсмен получит 50 тыс. грн, за два "золота" - 100 тыс. грн и т.д.

Перед первыми Европейскими играми в Баку-2015 призовые составляли: 25 тыс. грн, 20 тыс. грн и 12,5 тыс. соответственно. По инициативе Министра молодежи и спорта Украины Игоря Жданова в этом году было принято решение повысить их вдвое.

“Уже по традиции, мы постараемся оперативно подписывать приказы и осуществлять выплату призовых нашим спортсменам”, - отметил Жданов.

Как сообщалось, на Европейских играх-2019 в Минске (Республика Беларусь) во второй медальный день было разыграно 38 комплектов наград. Копилка сборной Украины пополнилась 11 медалями - 2 золотыми, 4 серебряными и 5 бронзовыми.

Сегодня, в третий медальный день Европейских игр разыграют 14 комплектов наград. Определятся победители и призеры в баскетболе 3х3, дзюдо, прыжках на батуте, пулевой стрельбе, спортивной аэробике и стендовой стрельбе.