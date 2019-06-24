Дзюдо: Тарасова упустила бронзовую медаль Европейских игр

Новости спорта: Украина осталась без медалей в дзюдо в третий день Европейских игр, которые проходят в Минске.

Близка в бронзовой медали была Галина Тарасова, выступающая в весовой категории свыше 78 килограммов. В противостоянии за третье место 26-летняя украинка встречалась с бывшей соотечественницей Ириной Киндзерской, ныне представляющей Азербайджан, и быстро провела прием, за который ей был засчитан ваза-ари. Но, увы, Тарасову не хватило физически и она сперва позволила Киндзерской сравнять счет, а потом сама получила три предупреждения от рефери и уступила.

Остальные дзюдоисты в этот день уступили на более ранних этапах - супертяжеловесы Яков Хаммо и Андрей Колесник проиграли в 1/8 финала, а Антон Савицкий (100 кг) и Кеджау Ньябали (90 кг) проиграли в стартовых схватках в 1/16 финала.

Таким образом, в дзюдо на Европейских играх у Украины две медали - золото Дарьи Белодед и золото Георгия Зантараи.

Соревнования в дзюдо завершаться командным турниром во вторник, 25 июня.