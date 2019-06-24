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Зимняя Олимпиада 2026 пройдет в Италии

Зимняя Олимпиада 2026 пройдет в Италии
22:01 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Зимние Олимпийские Игры-2026 пройдут в Милане.

Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года пройдут в двух городах Италии – Милане и Кортине-д'Ампеццо. Таков результат голосования по выбору столицы Игр, прошедшего на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Лозанне.

82 делегата делали выбор между двумя претендентами. На проведение Игр также претендовала шведская заявка – Стокгольм и Оре.

Конверт с результатами прошедшего голосования президенту МОК Томасу Баху передал 10-летний фигурист из Лозанны. Италия выиграла у Швеции со счётом 47-34 при одном воздержавшемся.

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Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года, Паралимпийские игры — с 6 по 15 марта.

В предыдущий раз Италия принимала зимнюю Олимпиаду в 2006 году, тогда Игры прошли в Турине.

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Олимпийские игры, Милан, Олимпиада, Зимняя Олимпиада, ОИ.
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