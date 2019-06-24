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Шахтер отправился на сборы в Германию с 28 футболистами

Шахтер отправился на сборы в Германию с 28 футболистами
15:29 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Фейсбук

Новости спорта: Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру взял в Германию 28 футболистов.

Донецкий «Шахтер» прибыл на первый тренировочный сбор, который пройдет в Грассау.

Утром 24 июня команда совершила двухчасовой перелет из Киева в Зальцбург, откуда на автобусе отправилась в место назначения.

Главный тренер «оранжево-черных» Луиш Каштру взял на сбор 28 футболистов.

Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин, Тимур Пузанков

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Давид Хочолава, Валерий Бондарь, Богдан Бутко, Додо, Исмаили

Полузащитники: Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Максим Малышев, Александр Пихаленок, Сергей Болбат, Маркиньос Сиприано, Тете, Маркос Антонио, Алан Патрик, Фернандо, Марлос, Манор Соломон, Дентиньо, Андрей Тотовицкий, Тайсон

Нападающие: Жуниор Мораес, Даниил Сикан

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Напомним, сбор в Германии продлится до 30 июня.

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ФК Шахтер, УПЛ, Сборы, Луиш Каштру.
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