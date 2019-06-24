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Динамо вышло из отпуска: комментарий Русина

Динамо вышло из отпуска: комментарий Русина
12:41 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Фейсбук Динамо

Новости спорта: Киевское "Динамо" вышло из отпуска и три группы игроков в ближайшее время пройдут медосмотр.

24 июня первая группа футболистов прошла медосмотр в клинике «Борис». Ожидается, что завтра медосмотр пройдут еще 7-8 футболистов, а 28 июня - остальные 11 игроков.

Вечером команда проведет первую тренировку. Уже 30 июня «Динамо» отправится в Австрию, где начнет подготовку к новому сезону.

В Киев команда вернется 14 июля.

Нападающий «Динамо» Назарий Русин прокомментировал выход из отпуска.

- Удалось отдохнуть? Межсезонье вышло достаточно коротким?

- Я хорошо отдохнул, набрался сил и готов к работе.

- Как поддерживал форму в отпуске?

- Тренер всем дал программу, и я ее выполнял с 15-го числа.

- Занимался футболом?

- Немного играл с друзьями.

- Ярмоленко рассказывал, что в отпуске просто выходил во двор. У тебя так бывает?

- Конечно. Дома бегаю с пацанами, детворой.

- Какие планы на сезон? Был разговор с тренером после медосмотра?

- Нет, еще не было.

- Смена тренера в «Шахтере» пойдет «Динамо» на пользу?

- Не знаю, это их дело.

- Тренер «Шахтера» еще не очень хорошо знает игроков «Динамо». Может, поэтому в матче с «Шахтером» будет легче?

- Не могу ничего об этом сказать. «Шахтер» есть «Шахтер».

Напомним, матч за Суперкубок Украины-2019, в котором встретятся чемпион и обладатель Кубка страны «Шахтер» и серебряный призер УПЛ «Динамо», примет стадион «Черноморец» в Одессе 28 июля. Также в этот день пройдет часть матчей первого тура украинской Премьер-лиги 2019/20.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), УПЛ, Александр Хацкевич, Назарий Русин.
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