Верняев: Рад, что не отказался от Европейских игр

Новости спорта: Олег Верняев признался, что хотел пропустить Европейские игры.

Лидер сборной Украины по спортивной гимнастике Олег Верняев перед поездкой на Европейские игры в Минск в интервью UA:Спорт сообщил, что полностью восстановился после своих травм и готов выигрывать медали и бороться со всеми соперниками.

"На данный момент, отталкиваясь от всех этих травм, я сейчас в хорошей форме. Понятно, что не лучшие времена, как было когда-то, но нормально себя чувствую. Главное теперь – собраться в нужный момент.

Каждые соревнования – это важные соревнования. Мне уже нельзя приезжать без медали, поэтому готовимся по полной, работаем. Все пацаны в хорошей форме, все отлично, работаем.

Не было ли мыслей пропустить Европейские игры? Были, но нам сказали, что надо. Тренер сказал, что надо ехать, и сейчас я даже рад, что мы готовимся. Если бы отказался, это было бы неправильное решение.

Есть с ким соревноваться, конечно. Даже если брать по Украине. У нас самое главное соперничество будет между собой, потому что один человек в финале от страны, и мы будем решать между собой, кто будет в финале.

Все работают, все хорошо. Мы на мир настроены, у нас главное – мир", - отметил Олег Верняев.